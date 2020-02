Pozemky Humenského námestia i blízkeho okolia vlastnia samé súkromné osoby - investori, ktorí ich nakúpili od pôvodného top-majiteľa, ktorý vlastnil viac ako 700 ha pozemkov v Petržalke.

Kúsok zelene, trochu parku a malý kus trávnika. "Zoberme im to, majú prepych!" Hneď vedľa je základná škola Turnianska 10 a stovky prichádzajúcich detí v sprievode rodičov začínajú, ako vždy svoj bežný deň v týždni.

Skúsený investor vlastniaci pozemky pri škole a trochu aj pod školou ZŠ Turnianska 10 (vzhľadom k prepojeným väzbám investorov) sa však rozhodol, že bude stavať hneď vedľa školy a možno aj pred školou. Nie aby to nevedel už v momente, keď kupoval pozemok, ale teraz k tomu dostal priestor. Kto mu to umožnil a ponúkol? Primátor? Mesto? Mestská časť? Ľudia? Štát? Zákon? Ústava? On sám?

Tieto pozemky ako časované bomby čakali na príležitosť kedy stavať bez hlavneho architekta, bez rozmyslu za účelom plánovaného zisku. A čo bude výsledkom? Vysledkom bude zahustenie budov, viacej problémov s parkovaním, menej miest na hranie pre deti, venčenie psov a tak sa stane “mestská časť Bratislavy s najväčším počtom obyvateľov, jednou z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe.

Humenské námestie - miesto postavenia nového domu - bytovky, ktorú tam nikto nechce. (humenskenamestieba@gmail.com)

Investor vystavia všeobjímajúci kultúrno-spoločensko-prospešný kúsok medzi ďalšími kúskami, ktoré tu už občiansku vybavenosť majú - medzi domami tých ľudí, ktorí potrebujú k životu prírodu, keďže žijú v betóne. A to všetko v parku a na mieste ktoré volajú “Stabilizované územie”

"Tak im to vezmime"

Naozaj má súkromná osoba viac možností ako tisíce občanov žijúcich s ňou? Či Ústava nectí každého občana SR bez rozdielu?

Situácia si vyžaduje rozhodnutia, možno trochu ľudskej tváre, pomoci, ale aj politickej odvahy.

Sme vedľa seba, komunikujme, ale hlavne konajme v prospech nás i nášho suseda. Prečo? Lebo...

Ak sa vzdáme a nebudeme chcieť byť obklopení stromami, porastami, vodou, prírodou, živočíchmi a milými ľuďmi, potom budeme obklopení iba betónom a ak budeme mať štastie zazrieme v našej lokalite niekoho nového - cudzinca stojaceho hneď vedľa politikov. S najväčšou pravdepodobnosťou ďalšieho investora a to sa však už aj deje.

Do celej strednej Európy sa môžeme pochváliť s tým že sme najľudnatejšou obcou na štvorcový meter pôdy. A do wikipédie zvýrazniť toto: “Napriek tomu, že je Petržalka bohatá na zeleň, má po Starom Meste najmenší podiel zelenej plochy na jedného obyvateľa zo všetkých bratislavských mestských častí.”

Apoalypticky:

Prídeme o zeleň, nebude hmyz, nebudú vtáky, ani med. Nebude hmyz nebudu opeľovači, nebudú kvety. trávniky vyschnú, stromy budú chátrať a suché konáre budú orezávať každý deň. Voda po suchej zemi stečie do Dunaja za pár minút a ani nestihne vsiaknuť do Petržalskej zeme. Budeme hlava na hlave budovať betónovú klietku z ktorej nebude úniku? Z leteckých záberov, hlavne večernej Bratislavy, bude jasné každému "západniarovi" ktorý tu priletí, že tých milión svetiel znamená, že tu začína Slovensko alebo končí moderná EÚ. Slovensko plne prírody, dobrých a vzdelaných ľudí, architektov, výpočtovych technikov a vrúcnych ľudí.

Toto chceme?